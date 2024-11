Estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe é indiciado por feminicídio

Carlos Eduardo Aquino Cardoso, o estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe, foi indiciado por feminicídio pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. No fim de outubro, ele foi preso em flagrante em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

Após atropelar a própria mãe, Carlos Eduardo tentou fugir e colidiu em outro veículo onde estavam cinco pessoas, que ficaram feridas com o impacto. Segundo a Polícia Civil, que analisou as câmeras de segurança do local, ele dirigia em alta velocidade no momento do atropelamento. Além disso, ele estaria sob efeito de drogas e alcoolizado.

O Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma denúncia pelos crimes de feminicídio, cinco lesões corporais culposas e por dirigir sob efeito de entorpecentes.

Estudante de medicina tinha comportamento agressivo

Em vídeos gravados pela irmã, Carlos Eduardo é visto xingando e agredindo a própria mãe. O motivo alegado por ele foi uma recusa da mãe em lhe dar R$ 5,00.

Segundo uma testemunha ligada à família, a mãe de Carlos, Eliana Lima, saiu de bicicleta na noite do atropelamento para ir atrás do filho. Ele não tinha autorização para dirigir por ter se envolvido em alguns acidentes anteriormente.

O inquérito policial concluiu que Carlos, assim que avistou a mãe, avançou com o veículo na direção dela, com a intenção de matar. Em depoimento à Polícia, um membro da família disse que quatro dias antes do crime ele já havia ameaçado a mãe de morte.

Carlos estava no 12° período do curso de medicina. A família possuía uma dívida de R$ 340 mil pro conta das mensalidades e despesas dos estudos.

Relembre o caso do estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe

Eliana Lima, de 59 anos, foi atropelada e morta pelo próprio filho em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ela estava pedalando uma bicicleta quando foi atingida pelo veículo do filho.

Carlos Eduardo Aquino Cardoso, de 32 anos, atingiu a mãe na Avenida Francisco Lamêgo, uma das mais movimentadas da cidade. Após a colisão, ele tentou fugir e acertou outro veículo onde estavam cinco pessoas, que ficaram feridas com o impacto.

Eliana morreu antes da chegada do atendimento médico e teve o corpo reconhecido pelo marido. O filho e as outras cinco pessoas atingidas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o hospital.

Estudante possuía histórico criminal

Carlos Eduardo Aquino Cardoso já possuía histórico criminal. Estudante de medicina, ele foi preso há sete meses, após usar um carimbo falso para realizar atendimento médico, e foi autuado por exercício ilegal da profissão.