Ex-comandante da PM é exonerado do cargo de diretor de Inteligência da Sejusp

O governador Gladson Cameli realizou mudanças no alto escalão do Governo nesta quarta-feira (06). O ex-comandante da Polícia Militar do Acre (PMAC), Paulo César Gomes da Silva, foi exonerado de cargo de Diretor de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Com um extenso histórico na Polícia Militar, Paulo César Gomes da Silva já comandou o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) , além de ter atuado como comandante-geral da Polícia Militar do Acre por dois anos.

Paulo César foi nomeado em junho deste ano. O Decreto entra em vigor na data de sua publicação.