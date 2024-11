EXCLUSIVO: no Baile do Hawai, Gladson fala sobre atração no Réveillon e jogo do Flamengo

Na noite deste sábado, o Maison Borges foi palco da 61ª edição do Baile do Hawai, organizado pelo Rotary Club Penápolis e a Casa da Amizade de Rio Branco. O evento, que já é tradição na cidade, reuniu milhares de convidados em uma celebração marcada por música, alegria e ações em prol da comunidade local. Entre os presentes, o governador Gladson Cameli chamou atenção ao prestigiar o baile e conceder uma entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do site ContilNet.

Cameli destacou a importância de eventos como o Baile do Hawai, que unem diversão e solidariedade, reforçando o compromisso com causas sociais no Acre. “É gratificante ver nossa comunidade se reunindo em momentos como esse, que aliam lazer e responsabilidade social. São oportunidades que fortalecem nossa união”, afirmou o governador ao ContilNet.

Durante o bate-papo, Gladson Cameli também antecipou que o Réveillon no Acre contará com uma atração nacional, mas preferiu manter o mistério sobre o nome, aumentando a expectativa para a virada do ano. “Posso garantir que será uma celebração especial para todos”, comentou o governador. Além disso, ele falou sobre a expectativa para o próximo jogo do Flamengo no estado, um evento que tem agitado os torcedores acreanos. “O ano novo promete”, declarou Cameli, com entusiasmo.

Veja o vídeo: