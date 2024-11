Fala Operacional entrevista o agente de trânsito Anderson Castro; ASSISTA

Sejam bem-vindos ao 37º episódio do Fala Operacional! Nesta quinta-feira, diretamente dos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel teve a honra de entrevistar Anderson de Souza Castro, diretor operacional do Detran-AC e um nome de destaque na área de trânsito no Acre.

Anderson, de 34 anos, é natural de Cruzeiro do Sul e cresceu no bairro da Lagoa, uma região marcada por altos índices de criminalidade. Durante sua infância, ele enfrentou dificuldades e viu muitos de seus amigos se envolverem no crime, resultando em mortes ou prisões. No entanto, com o apoio da família, muita determinação e foco nos estudos, Anderson conseguiu traçar um caminho diferente.

Ainda jovem, começou a trabalhar vendendo salgados na rua para ajudar em casa. Em 2010, aos 18 anos, passou em seu primeiro concurso público, ingressando no DETRAN/AC como agente de trânsito, na primeira turma de servidores efetivos do órgão. Foi aí que nasceu sua paixão pela área de trânsito. No início da carreira, enfrentou desafios, sendo lotado como orientador de trânsito em um período em que a profissão ainda era pouco compreendida pela sociedade. Mas, com o tempo, ele e seus colegas conquistaram espaço e demonstraram a importância de seu trabalho.

Anderson fez questão de esclarecer que a principal função de um agente de trânsito não é aplicar multas, mas sim prevenir acidentes e salvar vidas. “Estamos aqui para garantir que uma pessoa embriagada não tire sua vida ou a vida de um inocente”, afirmou, destacando o impacto positivo da fiscalização de álcool zero na preservação de vidas. Ele também enfatizou que, sem a fiscalização rigorosa, muitos acidentes fatais poderiam ter ocorrido. Além disso, Anderson lembrou que o trabalho de trânsito é essencial para a segurança pública, uma vez que muitos crimes são facilitados pelo uso de veículos.

Durante o episódio, Anderson compartilhou relatos marcantes de sua carreira, destacando o risco envolvido na profissão de agente de trânsito. Ele enfatizou a complexidade das abordagens, muitas vezes realizadas em situações perigosas e imprevisíveis. Anderson também discutiu a necessidade urgente de aprovação do uso de arma de fogo pelos agentes, ressaltando que essa medida é fundamental para garantir a segurança dos profissionais em campo, dadas as situações de risco a que são expostos.

Em 2020, Anderson se mudou para Rio Branco, onde foi nomeado assessor técnico da Diretoria de Operações do Detran. Em 2021, assumiu o cargo de Chefe de Departamento de Veículos e, ainda naquele ano, foi promovido a Diretor de Operações, posição que ocupa atualmente. Nessa função, ele coordena todas as operações, fiscalização, engenharia e educação de trânsito no estado, além de gerenciar os serviços de atendimento ao público, como o setor de veículos e habilitação.

Como Diretor de Operações, Anderson liderou iniciativas importantes, como os projetos sociais CNH Social e Aprova Mais. Ele também foi fundamental na expansão da Circunscrição de Trânsito para quase todos os municípios do Acre, incluindo os mais isolados, ampliando o acesso aos serviços e melhorando significativamente a infraestrutura e os recursos da autarquia.

Não perca este episódio inspirador, que destaca a trajetória de um agente de trânsito que transformou desafios em oportunidades e que continua fazendo a diferença na segurança viária do Acre!