Fala Operacional – Episódio 39: Entrevista Tenente Manoel Zuza da Polícia Militar; ASSISTA

Natural de Porto Velho e criado em Rio Branco, o Tenente Zuza entrou para a Polícia Militar do Acre em 1º de fevereiro de 2000. Foi no ano de 2007, ao iniciar oficialmente o patrulhamento, que ele se apaixonou pelo uso de motocicletas como ferramenta ágil e eficiente para o policiamento. Desde então, ele acumula 17 anos de experiência em patrulhamento com motos, destacando a versatilidade e a rapidez que a motocicleta proporciona no atendimento a ocorrências.

Zuza iniciou sua trajetória no 2º Batalhão, na Rádio Patrulha, e em 2003 foi transferido para o Batalhão Comunitário, que posteriormente se tornou o 1º Batalhão. Foi lá que ele teve a oportunidade de participar do Esquadrão Águia, o que fortaleceu sua conexão com a modalidade. O Tenente explica que o motopatrulhamento tático permite alcançar locais inacessíveis para viaturas convencionais e facilita a mobilidade, mesmo em trânsito intenso.

O GIRO, onde o Tenente já atuou como subcomandante, destaca-se pela abordagem diferenciada e tática em áreas complexas, indo além do serviço tradicional de trânsito. Ele relembra ocorrências marcantes, como o atendimento a um assalto em uma lotérica no centro da cidade, onde o uso das motos possibilitou uma rápida resposta para isolar o local e garantir a segurança.

Durante a conversa, o Tenente Zuza compartilha momentos desafiadores, como a perda de um amigo em um curso, ressaltando os riscos envolvidos no motopatrulhamento. Hoje, os policiais de sua companhia são altamente capacitados, com formação em cursos renomados de todo o Brasil, como a ROCAM de São Paulo e Cavaleiros de Aço de Goiás. Ele também destaca a evolução dos equipamentos e das motos, que agora são ajustadas individualmente, proporcionando mais segurança e conforto para cada policial.

Este episódio está repleto de histórias inspiradoras e informações sobre o dia a dia do motopatrulhamento tático no Acre. Não perca essa conversa com o Tenente Manoel Zuza, um verdadeiro apaixonado pela sua missão!