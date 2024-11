Família de jovem assassinado em distribuidora faz protesto pedindo justiça; ASSISTA

Familiares de Mikael Diniz Moura, 20 anos, assassinado com uma facada no peito na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco, realizaram um protesto nesta segunda-feira (25), em frente à sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), no centro de Rio Branco.

Com cartazes que pediam justiça, os manifestantes cobraram respostas das autoridades de segurança pública. Segundo os familiares, o jovem não tinha envolvimento com organizações criminosas e foi morto de forma violenta na noite de quarta-feira (20).

