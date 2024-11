Jovem de 20 anos é morto com facada nas costas após comprar bebidas em distribuidora

O jovem Mikael Diniz Moura, de 20 anos, foi morto com um golpe de faca na madrugada desta quarta-feira (20), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areial, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Mikael estava participando de um bebedeira com amigos em uma residência no bairro Santa Inês, e saiu do local com Antônio José Alves de Queiroz, para comprar mais bebidas numa distribuidora localizada na Amadeo Barbosa.

Mikael desceu da motocicleta Honda CG 160, Titan Azul de placa SHA 4164, e se aproximou da distribuidora e cumprimentou todas as três pessoas que estavam no local, e que estavam vestidas com a camisa de entregadores de um lanche de Rio Branco. Ao pagar pelas bebidas e ir saindo em direção a moto onde estava Antônio José aguardando, a vítima foi surpreendida com um golpe de faca no peito esquerdo, dado quando o jovem já estava de costas para o acusado.

Ao ser golpeado, saiu correndo em direção a moto e falando para Antônio José que havia sido ferido, em seguida, caiu desmaiado. Em seguida, o acusado olhou para Antônio José e, com a faca na mão, tentou correr atrás de dele, mas José correu para não ser morto também.

Minutos depois, Antônio José, voltou com o primo da vítima, Rafael Diniz dos Santos, e já encontraram Mikael caído sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançada para dar os primeiros atendimentos a vítima, mas quando os paramédicos chegaram só pode atestar a morte de Mikael.

Policiais militares do 2° Batalhão foram acionados, colheram informações e iniciaram diligências para prender o autor desse homicídio, mas ninguém foi encontrado.

A área foi isolada pelos policiais militares, que solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).