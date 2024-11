Famoso pelos ‘30 chifres’, Chicão dos Teclados, o ‘Nelson Ned do Maranhão’, será atração no Réveillon

O cantor e compositor Francisco Rosário Alves, mais conhecido como Chicão dos Teclados, será uma das principais atrações do Réveillon da Família 2025, promovido pelo governo do Acre. A festa acontecerá na Arena Juruá, em Cruzeiro do Sul, entre a noite de 31 de dezembro e a madrugada de 1º de janeiro, e contará também com o show de Tarcísio do Acordeon.

Natural de Coroatá, no interior do Maranhão, Chicão ganhou fama nacional ao transformar sua trajetória de superação em inspiração e sucesso. Nascido com uma má formação óssea que afetou seu crescimento, o artista enfrentou desafios desde cedo, mas nunca permitiu que sua condição física limitasse sua vida ou seus sonhos. Determinado, começou a aprender teclado na adolescência, mesmo sem facilidade inicial com música.

Sua persistência o levou a criar seu primeiro grupo musical em 2004 e, anos depois, a investir na divulgação de CDs promocionais. Foi com essas estratégias que Chicão começou a abrir shows de grandes artistas no Maranhão, firmando seu nome no cenário local.

Chicão foi apelidado de “Nelson Ned do Maranhão” por amigos e fãs, em referência ao cantor romântico consagrado nos anos 1970. Em seus shows, ele presta homenagens ao ídolo, interpretando clássicos que marcaram gerações.

A carreira de Chicão tomou proporções nacionais em 2022, quando regravou a música “A maior saudade”, sucesso de Henrique e Juliano, que acumulou mais de 1 milhão de visualizações em poucos meses. A exposição levou o cantor a participar de programas de TV, como os apresentados por Ratinho e Celso Portiolli. Veja as participações:

No mesmo ano, Chicão foi envolvido em uma polêmica que o colocou no centro das atenções: sua separação da influenciadora Andressa Lopes, com quem foi casado por nove anos. O término turbulento, que incluiu a revelação de diversas traições, viralizou nas redes sociais, aumentando sua notoriedade. Com a popularidade em alta, o cachê do cantor saltou de R$ 3 mil para R$ 25 mil, com shows esgotados por todo o Brasil.

De acordo com informações do site Portal do Litoral PB, Chicão dos Teclados, conhecido como o “Nelson Ned do Maranhão”, viu sua carreira decolar após levar mais de 30 chifres da influenciadora Andressa Lopes, sua ex-esposa.

Agora, Chicão dos Teclados promete embalar a virada de ano dos acreanos com seus sucessos e uma história de vida que mistura superação, paixão pela música e momentos marcantes. Veja a divulgação: