Fernando e Patrícia vencem o Triathlon Seringueiro de Ferro 2024 do Acre

Fernando Nogueira, no masculino, e Patrícia Maciel, no feminino, venceram neste sábado, 30, a disputa do Sprint Triathlon Seringueiro de Ferro, competição realizada pela Federação Acreana de Triathlon (FATRI).

A competição teve 750 metros de natação, na piscina Armando Nogueira, 20 quilômetros de ciclismo, na estrada do Aeroporto, e cinco quilômetros de corrida, no Parque do Tucumã.

“Consegui realizar um bom início de prova na natação e depois consegui manter um bom ritmo. Foi uma disputa bem interessante para começarmos a divulgar o Triathlon no Estado”, declarou Fernando Nogueira.

“Tive um pouco de dificuldade na natação, mas no ciclismo e na corrida consegui um bom equilíbrio. Gostei de me desafiar em uma prova de Triathlon”, comentou Patrícia Maciel.

Na disputa por equipes com os mesmos desafios, mas com cada componente da equipe realizando uma prova, Jéferson Silva, Lázaro e Heloísa conquistaram o primeiro lugar.

A presidente da FATRI, Cláudia Pinho, avaliou de maneira positiva o primeiro evento da nova administração da entidade.

“Tivemos erros, mas os acertos foram maiores. Realizamos esse primeiro evento e temos um grande desafio no comando dessa modalidade no Estado”, disse a presidente.

A diretoria da FATRI pretende anunciar até 25 de dezembro o calendário de eventos da temporada de 2025. O objetivo é massificar o Triathlon.

Veja a classificação:

Individual Masculino

1º Fernando Nogueira

2º Marco Montanha

3º Pedro Rezende

4º Henrique Castelo

5º Daniel Bonfim

Individual feminino

1º Patrícia Maciel

2º Bruna Almeida

3º Larissa Alana

Equipes

1º Jefferson/Lázaro/Heloísa

2º Guilherme/Valdenilson/Rosângela

3º Bruno/Victor/Luciana

4º Augusto/Tuxauá/Tamires

5º Bruno Lira/Marcelo Leite/Ivanilde