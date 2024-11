Filho de Maguila espanca vendedor ambulante em frente a casa de shows

Adenilson Lima dos Santos, filho do ex-pugilista Maguila, espancou um vendedor ambulante de bebidas na noite dessa quarta-feira (6/11). Segundo testemunha, ele e um outro homem, identificado apenas como Carioca, foram os autores da agressão que aconteceu em frente ao Espaço Unimed, casa de shows na zona oeste de São Paulo.

Ainda de acordo com pessoas presentes no local, o filho de Maguila e Carioca alegaram ser seguranças da casa de festas.

De acordo com o que outros ambulantes falaram ao jornal Metrópoles, o Espaço Unimed teria contratado “milícias para trabalhar em volta da casa”. O homem disse que a ordem aos seguranças é “não deixar nenhum ambulante perto da casa, e quem chegar perto, apanha”.

O homem agredido, identificado como Osvaldo, foi socorrido por populares e levado até ao Pronto Socorro de Santana, onde recebeu atendimento, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O caso foi registrado como lesão corporal.

O portal LeoDias entrou em contato com o Espaço Unimed e foi informado que a equipe trabalha devidamente uniformizada para facilitar a identificação e no vídeo o autor das agressões, que alegou ser um dos seguranças do Espaço Unimed, não usa vestimentas que condiz com as dos funcionários do local. Há também um desconhecimento da informação de que teria pessoas contratadas pelo Espaço para “expulsar” vendedores próximos.

Segundo ainda as informações passadas, o caso aconteceu do outro lado da rua, na faixa de pedestres em um cruzamento na rua do lado oposto ao Espaço. Os seguranças do Espaço não ficam no local.