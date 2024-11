Flaviano Melo apresenta melhora e segue estável em tratamento no Hospital Albert Einstein

O ex-governador e ex-deputado federal Flaviano Melo, de 74 anos, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após complicações respiratórias decorrentes de uma pneumonia.

De acordo com informações repassadas por Wiliandro Derza, integrante da turma jovem do MDB do Acres, Flaviano apresenta sinais de melhora e, nesta terça-feira (12), foi retirada a sedação, embora ainda esteja sob efeitos residuais da medicação.

O quadro clínico de Flaviano evoluiu positivamente desde sua transferência em uma UTI aérea na madrugada do último sábado (9), quando foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Antes disso, o ex-governador passou por um procedimento de drenagem de líquidos em Rio Branco devido à piora do seu estado de saúde.

Segundo relatos de Wiliandro Derza, integrante da juventude do MDB, Flaviano está em repouso, estável e respondendo bem ao tratamento, com a pneumonia sob controle. A medicação continua para garantir sua recuperação total, e o ex-governador segue com exames cardíacos programados.