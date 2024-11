Flaviano Melo segue em tratamento no Hospital Albert Einstein após transferência de UTI aérea

O ex-governador e ex-deputado federal Flaviano Melo, de 74 anos, está recebendo tratamento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após complicações decorrentes de uma pneumonia.

Na madrugada do último sábado (9), Flaviano foi transferido de Rio Branco para a capital paulista por meio de uma UTI aérea, onde foi imediatamente encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

Antes de ser transferido, Flaviano passou por um procedimento de drenagem de líquidos em Rio Branco, no INTO (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), após uma piora no seu quadro de saúde.

De acordo com informações de sua família, o ex-governador está lúcido, consciente e não intubado, apresentando sinais de melhora em seu estado clínico.

Nota de Agradecimento

Os familiares de Flaviano Melo, Presidente Estadual do MDB, agradecem ao Governador Gladson Cameli e sua Equipe de Saúde, que viabilizaram com a presteza necessária a transferência de Flaviano Melo para a cidade de São Paulo. Flaviano Melo está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, onde já apresenta melhoras em seu quadro clínico.

Rio Branco, Acre, 10 de novembro de 2024.

Luciana Videl, esposa de Flaviano Melo.