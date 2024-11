Fórum Trabalhista de Rio Branco suspende atividades presenciais durante obras

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) aprovou a realização de trabalho remoto para servidores(as) e magistrados(as) lotados(as) no Fórum Trabalhista de Rio Branco/AC. A medida será adotada durante o período de obras no prédio, que vai de novembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025.

A decisão busca garantir a segurança e a continuidade das atividades, sem prejuízo à prestação dos serviços à sociedade. No despacho, o Presidente do TRT-14, desembargador Osmar J. Barneze, ressaltou a importância da adequação do ambiente de trabalho em situações excepcionais, como as que envolvem reformas estruturais.

Canais de atendimento continuam disponíveis

Durante o período de obras, haverá suspensão do trabalho e audiências presenciais, mas os serviços do Fórum Trabalhista de Rio Branco permanecerão acessíveis à população por meio de canais digitais e telefônicos, como balcão virtual e e-mails institucionais. Para mais informações, entre em contato pelos seguintes meios:



Telefones:

1ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC – (68) 3216-5616

2ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC – (68) 3216-5626

3ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC – (68) 3216-5632

4ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC – (68) 3216-5640

E-mails:

1ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC – [email protected]

2ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC – [email protected]

3ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC – [email protected]

4ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC – [email protected]

Balcão virtual: clique aqui para acessar.

Essa ação reafirma o compromisso do TRT-14 com a eficiência e a segurança no atendimento à sociedade, mesmo em períodos de excepcionalidade.

