Fotos: Grazi Massafera curte o Jalapão ao lado de ex-ator da Globo

Grazi Massafera está curtindo o Jalapão, no Tocantins, ao lado de amigos e familiares, e um dos acompanhantes chamou a atenção dos internautas. Trata-se do ator João Villa, que compartilhou alguns momentos ao lado da moça e de Isabelle Nassar, com quem trabalhou no remake de Dona Beija, e causou um alvoroço sobre um possível affair com a ex de Cauã Reymond.

Apesar de o rapaz mostrar detalhes do passeio, Grazi Massafera apenas postou imagens ao lado da filha, Sofia, 12, e da sobrinha, Gabrielle: “Sortilégios. Uma nova paixão por aqui”, escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação de João Villa, os internautas comemoraram: “Vocês não merecem Palmas, mas sim o Tocantins inteiro 😍👏😅”, brincou um. “Gente, que povo lindo!!! A paisagem é vocês 😍”, elogiou outro. “Gente!!!! Corre aqui!!! ❤️❤️”, comentou um terceiro. “Lindos!!! 😍👏🏻”, babou mais um.

Suposto affair com Humberto Carrão

Depois de surgir rumores de um suposto affair com Humberto Carrão, no início deste ano, Grazi Massafera usou as redes sociais para mandar uma indireta sobre o assunto. Numa publicação bastante debochada, a atriz jogou uma indireta. “Dá para cada um cuidar da sua vida”, dizia parte do post compartilhou nos stories do Instagram.

“Se organizar direitinho dá para cada um cuidar da sua vida e ainda sobre tempo para hidratar o cabelo”, falava o texto completo. Logo, internautas associaram a imagem às especulações do ator que vive Zé Leôncio na primeira fase de Renascer, trama das 21h da TV Globo.

Porém, a assessoria de Grazi se pronunciou, ao ser procurada pelo UOL, e negou que exista algo entre os artistas e que todo o burburinho com o nome dele não procede. “Nem sei em que universo eles se encontram”, afirmaram ao colunista Lucas Pasin.

Todo auê envolvendo Massafera e Carrão começou depois do jornal Extra noticiar que os dois estariam vivendo um romance secreto, tão escondido, que não teriam nem contado até mesmo para os amigos mais próximos.

Ainda de acordo com o veículo, o combinado entre eles seria de uma relação leve e sem compromisso, mantendo o estado civil. Os atores estão solteiros e gostariam de continuar assim, para não atrapalhar a agenda profissional, já que Grazi está no elenco do remake de Dona Beja, que será exibido pela HBO Max.