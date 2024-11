Fundada pelo apóstolo Rina, Bola de Neve teve famosos entre seus fiéis

A Igreja Bola de Neve, fundada pelo apóstolo Rina, que morreu no domingo após sofrer um acidente de moto no interior de São Paulo, já reuniu entre seus fiéis uma lista de famosos.

Entre as celebridades que frequentaram o local estão Monique Evans; Sasha; Alexandre Frota; Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos, que denunciou abusos de pastores; a atriz Fernanda Vasconcellos; o ator e apresentador Guilherme Berenguer; e o surfista Gabriel Medina.

Já o cantor João Figueiredo, genro de Xuxa, vai além de ser um simples fiel. Ele é filho de pastores da denominação: os líderes Eli Figueiredo e Lú Figueiredo. Foi por lá que ele começou sua carreira musical e participou de viagens missionárias pelo Brasil e por Angola.

Apóstolo Rina morreu no aniversário da irmã

O acidente de moto que causou a morte do apóstolo Rina, líder da Igreja Bola de Neve, aconteceu em um dia especial na família do religioso: o aniversário da irmã dele, a pastora Priscila Seixas.

Apesar da repercussão do caso, ela ainda não falou sobre a tragédia. Nos stories do Instagram, ela apenas compartilhou algumas mensagens de “feliz aniversário” e sua última postagem no feed foi no último sábado (16/11) falando sobre anjos.

Nos comentários, os fãs enviaram muitas mensagens de apoio: “Só consegui pensar que hoje é seu aniversário… Deus é contigo, irmã! Deus é contigo!”, afirmou uma. “Que Deus te abençoe, minha linda. Você vai ter que ser forte”, afirmou outra. “Leva a força dessa palavra contigo, pastora. Certamente, Deus vai enviar muitos anjos pra consolar você e a sua família nesse momento difícil. Ele não te faltou em outros momentos de luto e não vai faltar agora”, declarou uma terceira. “Meus sentimentos, pastora. Nesse momento tão difícil, eu só pensei em você. Que Deus conforte o seu coração ❤️”, desejou mais uma.

A notícia da morte

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, fundador da igreja evangélica Bola de Neve, morreu no domingo (17/11) após um grave acidente de moto.

O religioso retornava para São Paulo pela Rodovia Dom Pedro, no km 129, no momento do acidente.

A assessoria de imprensa da Bola de Neve publicou uma nota de pesar, na noite de domingo (17/11). A igreja informou, ainda, que as informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas em breve.

“Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo”, começou o comunicado.

E seguiu com o relato: “Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido”, garantiu, antes de completar:

“Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve”, encerrou.

A Bola de Neve tem 560 unidades em 34 países. Rinaldo Pereira foi afastado de suas funções na igreja, em junho, após denúncias de agressão contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. A mulher chegou a conseguir uma medida protetiva na Justiça contra Rina após denúncias de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.

Quem era o apóstolo Rina

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, morreu no domingo (17/11) após um grave acidente de moto no interior de São Paulo. O religioso era líder e fundador da igreja evangélica Bola de Neve, que conta com 560 unidades em 34 países.

Rina estava afastado de suas funções na igreja desde junho, após denúncias de agressão contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. A mulher chegou a conseguir uma medida protetiva na Justiça contra o marido.

Rinaldo Luiz é pai de Rinaldo Neto, Raquel, Renan e Nathan.