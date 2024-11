Fundhacre deve inaugurar dez novos leitos de UTI ainda neste mês

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) deverá ter, a partir do dia 11 de novembro, dez novos leitos voltados para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis.

Os acabamentos já estão sendo realizados na fase final das obras e serão destinados de maneira exclusiva para os pacientes que se encontram em pós-operatório.

Ao todo, as obras totalizam um investimento de R$356.573,46 de recursos próprios, com equipamentos novos sendo adquiridos através de emendas parlamentares dos senadores do União Brasil Alan Rick e Marcio Bittar.

A atual presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, afirma que a questão cirúrgica é uma pauta importante para a população e que os novos leitos irão atender melhor essas demandas.