Gabarito prova verde Enem 2024: confira as respostas do 2º dia

O gabarito extraoficial da prova verde do Enem 2024, aplicada neste domingo (10), está disponível para consulta no site da CNN.

As correções são de professores da plataforma SAS Educação em parceira com o colégio Ari de Sá, de Fortaleza (CE). Confira:

91 – D

92 – D

93 – B

94 – D

95 – D

96 – E

97 – B

98 – B

99 – A

100 – A

101 – E

102 – D

103 – E

104 – C

105 – B

106 – C

107 – E

108 – E

109 – D

110 – C

111 – A

112 – A

113 – C

114 – D

115 – B

116 – B

117 – C

118 – E

119 – D

120 – B

121 – B

122 – A

123 – E

124 – Pode ser anulada

125 – C

126 – C

127 – A

128 – E

129 – A

130 – A

131 – C

132 – C

133 – A

134 – E

135 – D

136 – C

137 – E

138 – B

139 – C

140 – E

141 – A

142 – D

143 – B

144 – B

145 – C

146 – E

147 – A

148 – D

149 – D

150 – D

151 – A

152 – B

153 – B

154 – A

155 – B

156 – B

157 – C

158 – C

159 – D

160 – C

161 – C

162 – E

163 – C

164 – E

165 – D

166 – B

167 – A

168 – C

169 – A

170 – D

171 – E

172 – C

173 – A

174 – B

175 – E

176 – D

177 – A

178 – D

179 – C

180 – B

Questão anulada

A questão 124 da prova verde pode ser anulada, segundo avaliação dos professores ouvidos pela CNN. A questão traz como contexto uma cafeteira elétrica de 700 W de potência que ferveu meio litro de água em três minutos. O aluno precisava calcular a eficiência energética do objeto.

A equipe de física do Curso Anglo, por exemplo, comentou que existe uma falha conceitual. “Quando você calcula a potência da cafeteira com os dados do enunciado, a gente encontra um valor de 933 W. Esse valor é acima da potência total fornecida pelo enunciado da cafeteira de 700 W”, o que seria fisicamente impossível.

O professor Bruno Sá, do Elite Rede de Ensino, reforçou: “a potência da cafeteira (933 W aproximadamente) acaba possuindo um valor maior que a potência total/nominal fornecida (700 W), o que vai contrário aos conceitos físicos.”

