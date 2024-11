Gerente de supermercado é encontrada morta dentro de casa; ex é suspeito do crime

A gerente de um supermercado, Alessandra Rufino de Oliveira, de 47 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Caldas Nova, região sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ela estava desacordada na cama do quarto quando o filho de 18 anos a encontrou. O ex-marido da vítima é suspeito do crime.

O crime aconteceu no último sábado (16). A Polícia Civil disse que o laudo cadavérico ainda não saiu, mas a suspeita é que ela tenha sido asfixiada pelo ex-companheiro. Ele não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

O delegado do caso, Alex Miller, contou que, no dia do crime, a mãe da vítima, que é vizinha dela, ouviu uma discussão entre a filha e o ex. Depois, segundo o investigador, outra vizinha viu o suspeito saindo em uma motocicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ir até a casa da vítima para tentar reanimá-la, mas ela já estava morta.