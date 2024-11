Governo divulga vídeo convidando torcida para reinauguração da Arena da Floresta; assista

O Estádio Arena da Floresta, um dos principais símbolos esportivos de Rio Branco, está pronto para receber uma grande festa na sua reinauguração. O evento está marcado para o dia 24 de novembro, quando a torcida acreana poderá acompanhar um emocionante duelo entre o time sub-20 do Flamengo e o Santa Cruz do Acre, às 17h.

Com a reforma concluída e com investimentos de R$ 4,5 milhões do Governo do Acre, o estádio foi totalmente revitalizado para atender às normas de segurança e acessibilidade exigidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pelo Ministério do Esporte.

A Arena agora conta com uma capacidade para 13.784 pessoas e estará preparada para receber grandes eventos esportivos, marcando uma nova era para o futebol acreano.

Além do grande jogo, os portões do estádio serão abertos às 14h para que o público possa curtir o clima de festa antes do início da partida.

Para garantir sua entrada, cada torcedor deverá fazer a doação de 1kg de alimento não perecível e 1 brinquedo, que serão recolhidos em pontos de coleta espalhados por Rio Branco e Cruzeiro do Sul, como no supermercado Arasuper e no Ginásio Jader Saraiva.

A reinauguração da Arena da Floresta é um marco para a história do futebol no Acre e representa mais um passo no fortalecimento da identidade esportiva da região.

A expectativa é de que a torcida acreana compareça em peso para prestigiar o evento e celebrar o retorno do futebol de alto nível para o estado.

