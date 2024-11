Governo do Acre define regras de seguranças para o amistoso entre Santa Cruz e Flamengo

Na tão esperada reinauguração do estádio Arena da Floresta, neste domingo (24), durante o amistoso inaugural entre Santa Cruz e Flamengo Sub-20, a organização do evento reforça as regras de segurança e itens proibidos para garantir a tranquilidade e o conforto dos torcedores.

Além da principal medida já anunciada, como a proibição da entrada de bebidas alcoólicas no estádio, a gestão destaca ainda outros itens que não poderão ser levados para o local, reforçando o compromisso com a segurança do público.

Confira os itens vetados no Arena da Floresta:

– Sinalizadores, fogos de artifício e artefatos explosivos

– Capacetes

– Garrafas e copos de vidro

– Guarda-chuvas

– Carrinhos de bebê

– Correntes, cinturões e objetos perfurocortantes, como tesouras e facas

– Objetos pontiagudos, como canetas

– Armas de fogo

– Buzinas, megafones e vuvuzelas

– Frascos de desodorante, perfumes, filtro solar e similares

– Alimentos e bebidas em geral

– Objetos volumosos, como escadas, cadeiras dobráveis, caixas, malas e sacolas grandes

– Grandes quantidades de papel ou rolos de papel

A organização também solicita que os torcedores cheguem com antecedência para facilitar o acesso e a revista na entrada. Os portões serão abertos às 14h, e o amistoso está marcado para às 17h.