Governo do Acre revitaliza AC-40 para garantir mais segurança no trânsito

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executou nesta segunda-feira, 25, a revitalização da AC-40, que liga Rio Branco a Senador Guiomard.

As equipes realizaram a pintura do eixo, das bordas, das faixas de pedestres, das lombadas e das linhas de divisão de fluxo, com o objetivo de melhorar a visibilidade para os condutores e aumentar a segurança dos pedestres.

“Estamos revitalizando trechos importantes da cidade, com atenção especial para as faixas de pedestres e as lombadas, para que a população, especialmente os motoristas, possam adotar comportamentos mais seguros”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A sinalização de trânsito é essencial para organizar a circulação de veículos, facilitar o tráfego de pedestres e regular a velocidade nas vias, sempre com o principal objetivo de evitar acidentes e salvar vidas.