Governo do Acre inaugura revitalização do aeródromo de Manoel Urbano; veja vídeo

O governador Gladson Cameli e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, inauguraram nesta quinta-feira, 21, as obras de revitalização do aeródromo de Manoel Urbano. O investimento totalizou R$ 2.239.666,48, com recursos provenientes do governo estadual.

“O governador Gladson Cameli nos deu a missão de assegurar o funcionamento pleno dos aeródromos do Acre, e com isso, realizamos os serviços de revitalização no aeródromo de Manoel Urbano. Agora, avançamos com o investimento em iluminação noturna, o que garantirá a operação de pousos e decolagens tanto durante o dia quanto à noite, beneficiando a população da região”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A revitalização incluiu a execução de serviços de microrrevestimento asfáltico, cercamento, sinalização horizontal da pista e adequação de acessibilidade. Também foram realizados reparos no telhado, pintura e readequação do terminal de passageiros, reforma dos banheiros e pavimentação da estrada de acesso ao aeródromo e a instalação de sinalização luminosa para a operação noturna da pista.

A sinalização noturna faz parte de um projeto maior de recuperação dos aeródromos do estado. A revitalização da pista de Manoel Urbano permite a retomada das operações diurnas e, com a nova iluminação, a operação também à noite. Essa melhoria aumentará a segurança e a conectividade, beneficiando diretamente os moradores da região.

A ação reafirma o compromisso do governo do Estado em fortalecer a infraestrutura de transporte aéreo, oferecendo mais segurança e eficiência nos voos e garantindo um impacto positivo na população acreana.

Veja o vídeo: