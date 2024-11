Governo injeta R$ 400 milhões na economia na semana da Black Friday; entenda

O Governo do Acre vai injetar, nesta semana, cerca de R$ 400 milhões na economia acreana, proporcionando que o comércio local tenha maior faturamento durante a Black Friday, no dia 29 de novembro, segundo o jornal A Tribuna.

LEIA: Governo antecipa pagamento de salário de novembro para servidores públicos; confira

O governador Gladson Cameli mantém o compromisso de pagar os servidores ativos e aposentados em dia e, em novembro, foi antecipado. Além do pagamento do funcionalismo público, o governo vai pagar o Prêmio de Valorização de Desempenho Profissional (VDP), para 10,7 mil servidores da Educação, ao custo de R$ 21,6 milhões.

O prêmio da Educação deve ser depositado junto com o salário do mês. Com o repasse do governo do estado, poderes e instituições terão condições de também acelerar o pagamento de seus servidores. Ao todo, serão cerca de R$ 400 milhões para giro na economia acreana neste fim de mês.