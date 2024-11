Homem é encontrado morto por moradores em área que foi marcada por tiroteio na madrugada

Na manhã desta terça-feira (12), um homem ainda não identificado foi encontrado morto na comunidade do 2º Distrito, bairro Niterói, em Sena Madureira. A descoberta foi feita por moradores da região, que notaram o corpo caído próximo a uma cerca e, segundo relatos, sem sinais vitais.

As autoridades de segurança e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender ao caso e investigar as causas da morte. De acordo com moradores, a área onde o corpo foi encontrado foi palco de uma intensa troca de tiros durante a madrugada, em um suposto confronto entre grupos. Essa sequência de disparos, relatada por testemunhas, pode ter sido a causa do óbito.

A comunidade do 2º Distrito vive um clima de apreensão e insegurança, especialmente devido aos recentes episódios de violência. Relatos de confrontos armados têm sido recorrentes, e os moradores relatam temer por suas vidas e pela segurança de suas famílias.

Ainda não há mais informações sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre o possível envolvimento dela com o conflito. A polícia deve iniciar as investigações para apurar as circunstâncias exatas da morte e identificar os responsáveis pelo tiroteio ocorrido na madrugada.

A reportagem continuará acompanhando o caso e trará atualizações conforme novas informações forem divulgadas pelas autoridades.