Homem é esfaqueado após briga por dinheiro entre pessoas em situação de rua, em Rio Branco

José Carlos de Oliveira, 40 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca na madrugada desta quinta-feira (14), em frente ao Terminal Urbano, na entrada do Parque da Maternidade, na Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José Carlos havia se apossado de um objeto de outra pessoa em situação de rua, teria vendido o item e não repassado o dinheiro ao legítimo dono. Ao se encontrarem no bairro do Bosque, próximo ao Pronto-Socorro, na noite desta terça-feira, os dois discutiram, e o acusado ameaçou José, afirmando que iria buscar uma faca para feri-lo. Sem acreditar, a vítima ainda debochou do autor e disse: “olha aí o caga-sola”, e saiu em seguida.

Já na madrugada desta quinta-feira, os dois voltaram a se encontrar na entrada do Canal da Maternidade, em frente ao Terminal Urbano. O autor, de posse de uma faca, desferiu um golpe nas costas de José e fugiu do local em seguida.

Populares ajudaram a vítima e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam José Carlos ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca do agressor, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.