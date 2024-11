Homem é preso no Acre acusado de estuprar a enteada de 10 anos em uma plantação

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, nesta sexta-feira (8), A.S.R., suspeito de ter estuprado sua enteada de apenas 10 anos, em Acrelândia, município no interior do Acre.



O caso veio à tona após o pai da criança denunciar o ocorrido, comparecendo à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. De acordo com o registro, o ato criminoso aconteceu em uma plantação de eucalipto, onde o suspeito teria tocado as pernas e o rosto da vítima, ameaçado ela de morte

Diante da gravidade das acusações, os agentes da PCAC, solicitaram apoio da PM, que se deslocaram até a residência da vítima, onde confirmaram o relato com a mãe e a pequena. Ambas foram levadas à delegacia para depoimentos adicionais e os procedimentos necessários.