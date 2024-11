Homem que ateou fogo em ônibus com 40 pessoas embarcou de forma ilegal

Foi preso na madrugada de sexta-feira (22/11) o homem de 40 anos, suspeito de ter se trancado no banheiro e ter ateado fogo em um ônibus com 40 passageiros em Cajati, no interior de São Paulo. Autoridades constataram que ele estava dentro do veículo de forma ilegal.

O ônibus fazia o trajeto entre São Paulo e Curitiba e ficou destruído pelo incêndio. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fogo começou por volta das 5h30.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi preso na BR-116. Agentes da PRF que foram acionados para a ocorrência apuraram que, após atear fogo, o suspeito havia fugido.

A polícia encontrou o homem em um posto de gasolina, a cerca de 3 quilômetros do local do incêndio. Ele foi preso e encaminhado à unidade policial.

Testemunhas apontaram que o fogo teria sido causado pelo homem que se trancou no banheiro e iniciou as chamas. Os passageiros conseguiram arrombar a porta e retirar o suspeito, mas o incêndio já havia se alastrado pelo ônibus. Todos os ocupantes conseguiram sair a salvo do veículo, mas, durante a confusão, o suspeito fugiu do local.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva e o caso foi registrado como incêndio na Delegacia de Cajati, disse a SSP, em nota.