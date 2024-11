Homem tem fratura exposta após ser agredido com golpes de terçado enquanto caminhava na rua

O jovem Jeferson Ferreira Vieira, de 21 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de terçado, na madrugada desta segunda-feira (4), em via pública na invasão Vista Linda, localizada entre os bairros Montanhês e Jorge Lavocat, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jeferson estava caminhando em via pública na invasão Vista Linda, supostamente para comprar bebida, quando foi abordado por criminosos que, armados com terçados, começaram a golpeá-lo várias vezes, atingindo a cabeça, pescoço, rosto, braços, pernas e causando cortes com fraturas expostas nas mãos, sendo que a mão direita sofreu uma semi-amputação. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

A vítima ainda conseguiu se arrastar até uma residência, onde conseguiu pedir ajuda. A polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, e uma ambulância básica foi enviada. Jeferson recebeu os primeiros socorros e, devido à gravidade das lesões, foi necessário solicitar o apoio da ambulância de suporte avançado 01, que estabilizou seu quadro clínico e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado grave.

Policiais militares do 3º Batalhão foram acionados, estiveram no local e colheram informações sobre os suspeitos, realizando uma ronda ostensiva na área, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local e colheram as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).