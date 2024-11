Homens se defendem de ataque de onça-pintada dentro de mata e vídeo viraliza; ASSISTA

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana mostra o momento em que dois homens enfrentam uma onça-pintada em plena mata.

Um dos homens regrista a cena, enquanto o outro, com facão em mãos e visivelmente tenso, tenta se defender do animal usando gritos e gestos para assustá-lo.

A gravação, que exibe o selo “Os Boiadeiros da Conquista,” não revela data e local exato do incidente nem a procedência do grupo.

No início do vídeo, a onça parece calma, apenas observando os homens à distância. Mas em determinado momento, o felino avança, desencadeando uma reação ainda mais intensa dos homens, que gritam e fazem gestos desesperados com os facões na tentativa de afastar o animal.

Após o avanço, os homens recuam, mas continuam tentando espantar o predador enquanto ele permanece próximo. O vídeo tem gerado repercussão e preocupa defensores da fauna que reforçam a importância de manter uma distância segura de animais selvagens em seu habitat natural.

Até o momento, não há detalhes adicionais sobre o local ou sobre a segurança dos homens envolvidos.

Veja o vídeo: