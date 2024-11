IFAC reabre solicitação para acesso a vídeos de prova didática após problema técnico no concurso público

O Instituto Federal do Acre (IFAC) emitiu um comunicado nesta quarta-feira (13), informando aos candidatos do Concurso Público, Edital N°01/2023, sobre uma “dúvida plausível” no fornecimento de formulários para o acesso aos vídeos referentes à prova didática.

O IFAC, em conjunto com o Idecan, decidiu reabrir a solicitação para garantir a transparência e lisura do certame.

A reabertura da solicitação permitirá que os candidatos possam acessar os vídeos, posteriormente apresentando eventuais recursos. Além disso, o IFAC, em parceria com o Idecan, divulgará um novo cronograma contendo as demais etapas do concurso.

A medida foi tomada após a constatação de erros nos procedimentos que haviam sido comunicados anteriormente, com a promessa de atualização por parte da organização.

Candidatos que estavam aguardando informações sobre o andamento do processo agora têm a garantia de novos prazos e instruções claras para o seguimento do certame.

Comunicado

O Instituto Federal do Acre vem, através deste comunicado, informar que foi constatada dúvida plausível no fornecimento de formulários para acesso aos vídeos referente à prova didática.

Sendo assim, conforme previsão de edital, de forma a garantir a lisura e transparência do certame, o Ifac em conjunto ao Idecan reabrirão a solicitação do pedido de acesso a vídeo aula, para posterior recurso, como também divulgarão novo cronograma referente a todas as demais etapas do Concurso Público.

Pedimos ainda que os candidatos fiquem atentos às próximas publicações.

Instituto Federal do Acre

13 de novembro de 2024