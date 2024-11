Igreja da Lagoinha: briga pela “marca” racha a família Valadão

André, por sua vez, contesta essa defesa, argumentando que não há fundamento para discussões sobre prescrição. Eles afirmam que qualquer autorização para o uso do nome foi retirada em 2022, tornando o uso do nome pela igreja de Niterói ilegal desde então.

Ambas as partes solicitaram o depoimento dos líderes envolvidos. A Igreja Batista da Lagoinha quer o depoimento de Felippe Valadão para confrontar alegações feitas na defesa, enquanto a Igreja Lagoinha de Niterói busca ouvir André Valadão, sob o argumento de que ele sempre teve conhecimento da existência e do uso do nome pela igreja ré.

No mérito da ação, a Igreja Batista da Lagoinha pede a cessação imediata do uso da marca “Lagoinha” pela igreja de Niterói, além de indenização por danos materiais e morais. A indenização solicitada inclui perdas e danos materiais, o valor de licenciamento da marca e danos morais estimados em R$ 50.000,00. Além disso, a autora pede a transferência ou cancelamento do domínio “lagoinhaniteroi.com.br” e o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A Igreja Lagoinha de Niterói, por sua vez, defende-se afirmando que as duas igrejas sempre coexistiram de forma harmônica e que não há concorrência direta entre elas devido à diferença geográfica de atuação. Eles também destacam que a identidade visual e a estética da igreja de Niterói são distintas, minimizando qualquer possibilidade de confusão entre os fiéis.

A batalha judicial continua, com ambas as partes aguardando decisões que podem definir o futuro do uso da marca “Lagoinha” e a relação entre essas duas congregações evangélicas no Brasil. Sabe aquela história narrada nos Evangelhos de Jesus entrando no templo e expulsando os mercadores da fé que transformaram a “casa de Deus” num covil de salteadores e uma grande banca de negócios? Pois é, parece que nada mudou desde então.

Ana Paula Valadão toma partido da irmã

Devido à repercussão do processo judicial movido pela Igreja Batista da Lagoinha contra o líder da Lagoinha Niterói e marido de Mariana Valadão, a cantora e pastora Ana Paula Valadão, irmã de Mariana, se pronunciou nas redes sociais. Em uma postagem recente, Ana Paula compartilhou uma imagem de uma chamada de vídeo com a irmã, acompanhada de uma mensagem que muitos interpretaram como um apoio indireto a Mariana e Felippe na disputa com a liderança de André.

Na publicação, Ana Paula destacou a importância do apoio mútuo entre elas, afirmando: “Eu e minha sis. Batemos papo sempre, fazemos questão de apoiar uma à outra em tudo, jamais como competidoras, mas cooperadoras!”. Ela continuou pedindo a Deus por mais momentos de proximidade com a irmã e finalizou com uma mensagem de proteção: “Sis, te amo e proíbo que o ladrão da alegria te roube, em nome de Jesus!”. Ana ainda marcou Mariana e Felippe, que republicaram a postagem.

Veja o vídeo: