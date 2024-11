Incra lança edital para inscrições de famílias no Projeto de Desenvolvimento Sustentável

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre vai selecionar 242 famílias para o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Mississipe, no município de Marechal Thaumaturgo, conforme Edital nº 1591/24, publicado no portal do Incra na internet em 18 de outubro de 2024.

As inscrições, que se iniciam no dia 18 de novembro e terminam em 2 de dezembro de 2024, podem ser feitas nos dias úteis, em horário comercial.

A seleção das famílias será restrita, com apenas aquelas que são residentes da área, já que faz parte do PDS, que lida com assentamentos de características especiais.

Os povos tradicionais, moradores das áreas de PDS terão o reconhecimento como beneficiários da reforma agrária e estarão incluídos nas políticas de agricultura familiar

É importante se atentar que para realizar a inscrição na seleção, é necessário o Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do Governo Federal.

O ato da inscrição é gratuito e será feito de maneira exclusiva através da Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, na Rua 5 de novembro, Praça Adon do Vale, Centro.