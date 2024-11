Influenciadora Iasmyne Sampaio comemora 30 anos com evento luxuoso e convidados VIPs; FOTOS

A influenciadora acreana Iasmyne Sampaio comemorou seus 30 anos em grande estilo, em uma festa marcada por sofisticação e muita interação digital. Realizado no espaço Gran Reserva, o evento reuniu amigos, familiares e personalidades influentes, com uma decoração impecável assinada por LF Produções e Decorações.

Entre os convidados VIPs estavam a influenciadora Juh Vellegas e seu namorado, o pecuarista Dilermano Novaes, a Miss Acre Juciane Menezes, o hairstylist Ítalo Franklin, a influenciadora Jessica Ingrede, o empresário André Inácio e a promoter Meyre Manaus. Para embalar a celebração, Hangell Borges e o cantor Rodrigo Damasceno garantiram a animação dos presentes.

Iasmyne escolheu dois looks marcantes para a ocasião: um vestido longo vermelho e outro curto dourado, ambos com pedrarias e brilhos que refletiam a energia da nova fase. “Celebrar 30 anos pede muito brilho e estilo! Cada detalhe desse look foi pensado para marcar o início de uma nova década com gratidão”, escreveu em uma publicação no Instagram.

A festa também foi uma oportunidade para a influenciadora agradecer pelo apoio de seus seguidores. “Hoje celebro meus 30 anos e estou transbordando de gratidão! A festa foi incrível, cheia de amor, risadas e pessoas especiais ao meu redor. Vamos continuar fazendo memórias juntos!”, compartilhou em outro post.

Iasmyne Sampaio tem uma trajetória admirável no mundo da moda e do entretenimento. Em 2014, a influenciadora competiu no Miss Universo, e em 2016, representou o Brasil no Miss Intercontinental, marcando sua presença nas passarelas internacionais. Em 2022, foi considerada uma das 10 mulheres mais belas do concurso Miss Brasil Terra, consolidando-se como uma das figuras de destaque na indústria da beleza.

Além de sua carreira no universo da moda, Iasmyne atualmente foca no trabalho como influenciadora digital, onde compartilha conteúdos sobre fitness, receitas, beleza e dicas de estilo para seus 107 mil seguidores. Seu estilo autêntico e sua dedicação a sua comunidade digital a tornaram um dos nomes mais influentes no Acre e além. Com 1,74m de altura e uma presença marcante, Iasmyne continua a inspirar seus fãs e seguidores, com projetos e conteúdos que refletem sua paixão por viver intensamente e com estilo.

Durante a celebração dos 30 anos de Iasmyne Sampaio, o biomédico Ricardo Muller fez uma declaração de amor para a esposa nas redes sociais. Em um clique ao lado de Iasmyne, ele escreveu: “Você só vê um trecho. Deus vê o todo! 30tou da nega.” A frase, cheia de carinho e significado, emocionou os seguidores do casal