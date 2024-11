Irmão diz que estudante morto na Bolívia passou por ‘maus-tratos, pressão psicológica e castigos’

O irmão do estudante de Medicina, Sebastião Peixoto Junior, que foi encontrado morto na cidade de Cochabamba, na Bolívia, se pronunciou em suas redes sociais, nos comentários de uma postagem feita pelo senador Alan Rick sobre os acontecimentos envolvendo brasileiros estudando no país vizinho.

O irmão de Junior afirma que o irmão sofria maus-tratos, pressão psicológica, coação e castigos enquanto estudava na Bolívia.

“Sou irmão do brasileiro que cometeu suicídio na Bolívia devido aos maus-tratos, pressão psicológica, coação, castigos, entre outros fatores. Por favor, nos ajude a fazer justiça pela vida do meu irmão”, disse ele nos comentários da publicação do senador.

Rick prontamente respondeu o irmão do estudante de Medicina, desejando conforto à família e dizendo que já está reunindo as informações necessárias para que as providências necessárias sejam tomadas junto ao país vizinho.

“ Meus sentimentos pela sua perda, Davi. Que Deus conceda força e conforto a você e a toda a família neste momento difícil. Estamos reunindo informações para tomar as providências necessárias”, disse o político.