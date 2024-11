A sexóloga Cátia Damasceno explica que os homens, principalmente, são estimulados de forma visual. Isso não impede que as mulheres também de divirtam com a prática.

A masturbação em dupla pode ser diversão dobrada, já que é uma boa oportunidade para sair do “feijão com arroz” de todos os dias e de conhecer mais o corpo do parceiro. Enquanto ele se estimula, a outra pessoa fica livre para explorar zonas erógenas que não conseguiria dar tanto atenção durante o sexo com penetração.

“Infelizmente, a maioria das mulheres ainda tem um enorme preconceito ou até mesmo receio em explorar a própria sexualidade, se tocando durante um momento íntimo, como a masturbação feminina”, aponta Cátia.

Se você quer mudar essa realidade, veja as dicas de Cátia Damasceno para “brincar” de DJ e enlouquecer a parceria na cama:

1. Foque no prazer; não se masturbe só para gozar

“Nada de querer se masturbar somente para gozar. É claro que gozar é uma delícia e todo mundo quer, mas, na masturbação, tente focar no seu prazer”, sugere Cátia.

2. Use e abuse dos acessórios

Na hora da estimulação, aposte em acessórios que potencializam o prazer. Use lubrificantes, vibradores e sugadores para tornar o momento erótico prazeroso.

3. Explore todos os seus pontos de prazer

Explore o corpo todo. “Nada de ficar achando que o seu prazer está concentrado na área vaginal. É claro que grande parte dele acontece ali, porém, o seu corpo todo é uma grande fonte de prazer, basta você estar disposta a explorar”, reforça Cátia.

5. Admire e “use” seu clitóris com assertividade

Cátia afirma que existem diferentes tipos de clitóris: alguns são maiores e mais expostos; outros são menores e mais escondidos. “Um dos primeiros passos é admirar sua região íntima como ela é. Por isso, o primeiro tipo de estimulação clitoriana é masturbar e esfregar seu clitóris. Então, depois você pode passar para as outras várias técnicas de estimulação”, explica a especialista.

“Em um nível básico, você estará esfregando seu clitóris contra o seu parceiro, mas há um grande número de variações que você pode incorporar, dependendo de suas preferências pessoais”, salienta.

Confira o vídeo de Cátia Damasceno com mais detalhes sobre o assunto:

