Jogos da Juventude: Acre tem mais de 100 atletas na competição, realizada em João Pessoa

Na próxima quinta-feira (14), João Pessoa, na Paraíba, será palco dos Jogos da Juventude Caixa, que prosseguem até o dia 28 de novembro.

O evento conta com a participação de 4.208 atletas, de 15 a 17 anos, que vão disputar 18 modalidades olímpicas.

“Os Jogos têm como pilares o fortalecimento da cidadania, igualdade de gênero e sustentabilidade, conciliando a formação esportiva, individual e cidadã dos jovens atletas”, explicou a nota do Governo Federal.

Ao todo, são 2.113 mulheres e 2.095 homens na edição deste ano, vindos das 26 unidades da federação e mais o Distrito Federal.

A delegação do Acre conta com 110 atletas, de diferentes modalidades.

Em números gerais, a delegação do Rio de Janeiro terá 176 atletas, São Paulo (174), Santa Catarina (172), Paraná (172), Pernambuco (171), Minas Gerais (168), Distrito Federal (168) vêm logo depois.

“Vários atletas que disputam os Jogos da Juventude são beneficiários do programa Bolsa Atleta do MEsp. São futuros brasileiros de alto rendimento, que estão na base, se especializando e aperfeiçoando, visando chegar ao alto rendimento”, ressaltou a secretária de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques.