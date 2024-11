Josafá Brandão comemora 40 anos em clima de descontração com amigos e familiares em Rio Branco; VÍDEO

Uma das personalidades mais queridas e conhecidas de Rio Branco, Josafá Brandão celebrou seus 40 anos em grande estilo na tarde desta quinta-feira (14). O evento intimista, realizado em sua residência no bairro nobre Canaã — que ele carinhosamente chama de “seu pedaço do paraíso” — contou com a presença de amigos de longa data e familiares.

A festa foi marcada por um ambiente descontraído e de muita alegria, com os convidados compartilhando momentos de celebração e amizade. Entre os presentes estavam pessoas especiais para Josafá, como Wania Pinheiro, Márcia Lima, Vanusa, Geici e Mariana Costa, que não economizaram sorrisos e carinho ao lado do aniversariante.

“Foi um momento de agradecer pela vida, pela saúde e por todos que me acompanharam até aqui. Estou muito feliz com a presença de todos”, disse Josafá Brandão, visivelmente emocionado com a festa que marcou seu 40º aniversário.

Veja abaixo o momento em que Josafá apagou as velinhas e fez um pedido para o futuro!

Veja o vídeo: