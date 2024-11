Jovem morre após ser baleado na cabeça em uma propriedade rural no interior do Acre

O jovem Joaquim Souza, de aproximadamente 23 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (6). A vítima foi atingida por um disparo na cabeça na tarde de terça-feira (5), em uma propriedade localizada em um ramal, com acesso pelo km 35 da BR-317. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Joaquim estava na companhia de outras pessoas dentro do quarto da residência quando ocorreu o disparo. Até o momento, não se sabe se foi acidental ou proposital. A única informação é que a arma de fogo seria um revólver calibre 38 e que a vítima possivelmente estaria brincando com a arma.

Policiais civis e militares realizaram diligências na casa de Joaquim, onde encontraram apenas massa encefálica espalhada pelo local e um buraco no guarda-roupa. A arma do crime não foi localizada, e as pessoas que estavam com o jovem no momento do disparo sumiram.

A polícia busca entender se o disparo foi acidental ou proposital e também por que a arma e as pessoas não se apresentaram na delegacia. O caso está cercado de mistério e continua sendo investigado pela Polícia Civil de Brasiléia.

O corpo de Joaquim Souza foi recolhido do Hospital Raimundo Chaar e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.