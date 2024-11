Justiça do Acre disponibiliza 20 vagas em programa de residência em TI; veja como se inscrever

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em parceria com o Instituto Metrópole Digital (IMD), unidade acadêmica especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tornou público recentemente o edital do processo seletivo simplificado para a formação de uma nova turma no programa de residência em Tecnologia da Informação (TI) da instituição.

No total, 20 vagas estão disponíveis, sendo 12 delas destinadas ao público externo e as outras oito vagas para o público interno, de modo que sejam contemplados tanto os servidores da área de TIC do Poder Judiciário acreano, quanto bacharéis em Direito e graduados nas áreas específicas.

A ação está alinhada às diretrizes da Resolução CNJ n.º 439/2022, que permite e incentiva a criação de programas de residência jurídica pelos Tribunais do país, com o objetivo de qualificar profissionais de Tecnologia da Informação por meio de atividades de capacitação e de inserção em ambientes e projetos reais, visando aumentar o número de profissionais, contribuir com a sua inserção no mercado e fomentar a inovação tecnológica em diferentes setores e organizações públicas.

Inscrições, provas e prazos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de novembro, exclusivamente pela internet. O login deve ser feito através do sistema gov.br.

A prova de conhecimentos específicos será aplicada em Rio Branco, na Universidade Federal do Acre (UFAC), em17 de novembro, com início às 8h (horário do Acre), sendo que candidatos que chegarem após esse horário estarão automaticamente eliminados do processo seletivo. Veja detalhes clicando AQUI.

Com 4h de duração e valendo no máximo de 10 pontos, serão considerados aprovados no teste os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos na prova de conhecimentos específicos. O preenchimento das vagas acontecerá por meio de processo classificatório, obedecendo rigorosamente à ordem decrescente.

O resultado final do certame, de acordo com o edital de abertura, será divulgado no dia 2 de dezembro de 2024 no portal do IMD-UFRN na internet e pode ser acessado por meio do endereço eletrônico http://www.imd.ufrn.br.

É altamente recomendável que os interessados leiam atentamente todo o conteúdo do edital para informações adicionais, como prazos de divulgação do gabarito e do resultado da prova objetiva, interposição de recursos, certificação e até mesmo pedidos para concessão de bolsas (somente disponíveis para usuários externos). Você pode acessar a versão eletrônica do documento clicando aqui.