Kim Kardashian apresenta novo robô de luxo nas redes sociais

Kim Kardashian, a influenciadora e empresária americana, mostrou recentemente um novo “brinquedo de luxo” nas suas redes sociais: um robô humanoide desenvolvido pela Tesla, de Elon Musk. Em uma série de publicações, a socialite compartilhou sua interação com a máquina, que, segundo ela, se comporta como seu novo “amigo”.

Em um vídeo publicado, Kardashian exibe o robô, que imita gestos humanos, como mandar beijo e fazer o sinal de coração com as mãos. Os seguidores reagiram com humor, comentando que ela finalmente havia encontrado a “alma gêmea” ou “o homem dos seus sonhos”.

A Tesla está desenvolvendo o robô humanoide Tesla Gen 2, que deverá estar disponível para comercialização até 2026. O preço estimado do dispositivo é entre US$ 20 mil e US$ 30 mil, o que equivale a valores entre R$ 115 mil e R$ 170 mil.

Veja o vídeo: