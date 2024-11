Latrocínios e homicídios intencionais sofrem redução de quase 20% no Acre, diz Governo

O índice de mortes violentas intencionais no Acre, em 2024, apresentou uma redução de 19,21% em comparação ao mesmo período de 2023, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp). No ano passado, em 2023 foram registrados 177 casos, enquanto nos dez primeiros meses deste ano, esse número caiu para 143.

“Estamos comprometidos em garantir a segurança da população acreana. A redução nos índices de violência é resultado do trabalho conjunto entre as forças de segurança e a comunidade. Seguiremos firmes em nossa missão de combater a criminalidade”, afirmou o secretário secretário de Segurança do Acre, coronel José Américo Gaia.

Em Rio Branco, a redução foi ainda mais acentuada, chegando a quase 28%, com 67 mortes violentas intencionais até outubro, em relação às 93 do ano anterior.

O diretor operacional da Sejusp, coronel Atahualpa Ribera, também comemorou os números positivos:

“A diminuição dos homicídios, feminicídios e latrocínios demonstra que nossas estratégias estão surtindo efeito”, destacou o coronel.

Diminuição nos latrocínios

Os dados mostram que os latrocínios também tiveram uma queda expressiva, com apenas um caso registrado até o mês de outubro no Acre, uma redução de 66,67%. Em Rio Branco, os homicídios caíram de 83 para 61, correspondendo a uma redução de 26,51%.

Os feminicídios, na capital, também diminuíram de 4 para 3, enquanto os latrocínios não foram registrados em 2024, representando uma redução de 100%.