Leonardo DiCaprio e Kate Winslet se beijam 27 anos após “Titanic”; veja

Os atores Leonardo DiCaprio, 50, e Kate Winslet, 49, se encontraram no palco do teatro Harmony Gold, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em um evento do filme “Lee”, protagonizado pela artista.

DiCaprio foi o mestre de cerimônias e rasgou elogios para Kate, com quem atuou em “Titanic” como Rose DeWitt Bukater e Jack Dawson, há 27 anos. “Kate, minha cara amiga, seu trabalho neste filme foi nada menos que transformador. Continuo impressionado”, começou o ator. “Continuo a admirar a sua força, a sua integridade, o seu talento e a sua paixão por cada projeto que você cria. Sem mais delongas, um dos grandes talentos da minha geração: a primeira e única Kate Winslet”, concluiu. Quando Kate subiu ao palco, o ator a recebeu com um abraço e um selinho. Veja o vídeo: