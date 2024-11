Liminar suspende processo de cassação de diretor de campanha de Boulos

Uma liminar suspendeu o processo de cassação contra o vereador Toninho Vespoli (PSol) por propaganda eleitoral antecipada e improbidade administrativa.

A decisão, desta quinta-feira (14/11), foi concedida após rejeição de relatório apresentado na Corregedoria. O juiz Evandro Carlos de Oliveira entendeu que “de acordo com o quê se observa nos autos, o relatório do Corregedor fora rejeitado na parte atinente à pena proposta no parecer, razão pela qual haveria a necessidade de novo parecer, por novo relator designado pelo Corregedor Geral, o que não ocorreu”.

A possibilidade de cassação de Vespoli veio à tona devido à publicação de uma entrevista de Guilherme Boulos (PSol), então pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, na Revista da Gente, que é paga com verba do gabinete. Vespoli foi coordenador de campanha de Boulos.

O material tinha menções do apoio a Bolos e foi distribuído antes do período eleitoral junto com um folheto e adesivos a favor do candidato. O caso foi levado à Justiça Eleitoral, que condenou o vereador a pagar R$ 5 mil pela ausência de informações sobre a tiragem da revista, sem que fosse questionado o conteúdo.

“É uma decisão que afirma o que tenho dito, de que houve o desrespeito a diversas normas regimentais, o que é inadmissível. E esta decisão judicial veio justamente referendar isso, restabelecendo o respeito à lei e ao devido processo legal”, afirmou Vespoli, em nota.