Luciano Camargo surta após ser questionado sobre Zezé durante show

Ainda de acordo com Marcos Bulques, todos que viram a cena ficaram estarrecidos. O repórter ainda teria gravado todo o momento, mas a equipe de Luciano tentou amenizar, com medo de que o vídeo fosse vazado.

“O menino estava com o celular na cara dele e a hora que ele jogou o microfone [segundo a fonte, era microfone de lapela, preso em sua roupa], o menino filmou. Ele deve ter ficado com medo e quis amenizar a situação […] que foi na frente de todo mundo. Eu fiquei assustado, foi de uma ignorância, todo mundo ficou assustado [com o comportamento do cantor]”, relatou.

A coluna Fábia Oliveira procurou a assessoria de Luciano Camargo, que negou a história. Veja aqui.