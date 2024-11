Lula apoia Kamala: “Muito mais seguro para fortalecer a democracia”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou, em entrevista ao canal francês TF1, sobre seu apoio à candidata democrata Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos (EUA).

“Sou amante da democracia. Acho que é o melhor sistema de governo que a sociedade construiu no mundo. Somente uma democracia faz com que um torneiro mecânico chegasse à presidência da República por três vezes. Ela permite aos contrários, os antagônicos, uma disputa civilizada na discussão de ideias, sem violência. Acho que a Kamala ganhando as eleições, é muito mais seguro para fortalecer a democracia nos Estados Unidos”, afirmou.

Na semana passada, Kamala reforçou o aceno às mulheres e recebeu a artista Beyoncé no Texas, estado de maioria republicana. Na reta final do pleito, a candidata busca também os eleitores indecisos.

O presidente falou também do G20, grupo presidido pelo Brasil este ano. A próxima cúpula será em novembro no Rio de Janeiro.

“Estamos organizando um G20 no Brasil com foco no combate à fome, por meio de uma Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Não há mais justificativa para termos 733 milhões de pessoas passando fome em um mundo autossuficiente na produção de alimentos, enquanto os gastos com armas e guerras alcançam a marca de 2 trilhões de dólares”, disse.

Outro tópico abordado pelo titular do Planalto é a necessidade de paz no mundo. “Precisamos de pessoas dispostas a conversar e dialogar para encontrar soluções para os problemas do mundo. Seja no Iêmen, no Irã, no Sudão, em Israel, no Líbano, na Rússia ou na Ucrânia, devemos ter a capacidade de dialogar. O poder do argumento tem mais impacto do que o poder de uma metralhadora”, falou.