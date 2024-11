Mão leve: viraliza vídeo de mulher furtando bolsa de idosa no RJ; veja

Pega ladrão! Um vídeo de um roubo de celular de uma idosa na fila do supermercado viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (8/11). O furto ocorreu em Rocha Miranda, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, cometido por duas mulheres.

Uma delas chega por trás da vítima e começa a passar a mão por volta da bolsa da idosa, enquanto a outra assiste, logo atrás na fila. O vídeo é uma gravação da câmera de segurança.

Em determinado momento, a mão de uma das suspeitas adentra a bolsa da vítima e pega o celular. Rapidamente, passa para a cúmplice e as duas saem com o aparelho roubado. Em volta haviam várias outras pessoas, inclusive atrás da autoras do crime.

Veja o vídeo: