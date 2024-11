Marçal manda Bolsonaro cuidar da própria vida: “Em 2026, a gente vê”

O influencer Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado nas eleições municipais da capital deste ano, publicou um vídeo nessa sexta-feira (1º/11), em um dos seus perfis do Instagram, com o título “recado para Bolsonaro” em que ele manda o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ir “cuidar da sua vida”.

Bolsonaro e Marça/Foto:Reprodução

“Bolsonaro, toca a sua vida aí, irmão, seja candidato. Deixa eu em paz aí. Estou falando sério, eu gosto de você, fica tranquilo. Toca a sua vida. Eu já vi que tem… todos os bolsonaristas estão querendo se levantar contra mim. Eu estou de boa. Vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e, em 2026, a gente vê”, diz o ex-candidato, no vídeo.

Marçal segue: “Você tem meu respeito, eu curto você, fica ‘de boa’. Seu problema não é comigo não, é com o STF [Supremo Tribunal Federal]. Tem que ser elegível pra disputar a eleição. Luta por isso e vou estar torcendo por você, você sabe disso”.

O vídeo com um tom mais agressivo. “Não fica vindo para cima de mim, porque nós não somos do mesmo partido. Eu não devo satisfação para você. Cuida da sua vida, cara. Não tenta ser o malvadão para cima de mim não, porque eu sou uma pessoa boa. Relaxa. Todo dia, uma ‘agulhadinha’, querendo mandar para mim. Só que eu não sou bonzinho. Não fica cutucando não”.

“Se o Senhor estiver com você, aqui tem uma declaração minha, eu estou em paz. Se não tiver, o pau vai quebrar”, finaliza Marçal no vídeo, captado no que parece ser uma palestra do influencer, com público.