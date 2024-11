Marco Angulo, joia da seleção do Equador, morre em acidente de trânsito aos 22 anos

“Estarás sempre nos nossos corações, amigo”, escreveu a equipe, em post no X.

Angulo era considerado um dos mais promissores talentos do Equador nos últimos anos. Veículos da imprensa internacional ressaltaram como ele foi importante para a conquista da Libertadores Sub-20 do Independiente del Valle.

Com o desempenho na competição, o jogador foi escalado para a equipe principal do time e depois assinou contrato com o Cincinatti, da MLS, a liga americana de futebol. Em março deste ano, Angulo chegou à LDU com ares de craque, chamado de “Rei de Copas”.