Marechal Thaumaturgo comemora 32 anos de emancipação; conheça a história

O município de Marechal Thaumaturgo completa 33 anos de emancipação política administrativa nesta terça-feira (05). A cidade tem sua origem do Seringal Minas Gerais. Com a formalização do Tratado de Petrópolis entre o Brasil e a Bolívia, foi estabelecida a extensão do Acre até as cabeceiras do rio Purus.

Mas foi só em 28 de abril de 1992 – mesmo sua data de aniversário oficial ser 5 de novembro -, que foi criado o município de Marechal Thaumaturgo, a partir de um desmembramento do município de Cruzeiro do Sul. O nome da cidade homenageia o militar Gregório Thaumaturgo de Azevedo, fundador de Cruzeiro do Sul e prefeito do Alto Juruá.

Marechal Thaumaturgo foi povoada por seringueiros brasileiros, invasores de terras peruanas, a partir de política expansionista financiada pelo Governo do Amazonas e é conhecida, hoje, por sua produção de feijão. O município possui 17.093 habitantes, segundo o Censo Demográfico 2022.