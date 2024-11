McGregor é condenado por agressão sexual em júri na Irlanda

Conor McGregor, ex-campeão do UFC, foi condenado por agressão sexual em uma ação civil na Irlanda. O veredito foi anunciado nesta sexta-feira após deliberação do júri em Dublin, diante do lutador – que estava na companhia da esposa Dee Devlin e da mãe Margaret – e da vítima Nikita Hand. De acordo com o jornal “Irish Mirror”, McGregor foi condenado a pagar cerca de € 250 mil, valor aproximadamente de R$ 1,8 milhão. Como se trata de uma ação civil, o lutador não corria o risco de ser preso. Ele deixou o tribunal sem se pronunciar.